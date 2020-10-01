В Кирове директор УК предстал перед судом

Руководитель УК игнорировал решения Арбитражного суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора одной из управляющих компаний города Кирова привлекли к уголовной ответственности за неисполнение приговора суда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Кировской области.

Управляющая компания перестала платить за потребляемые энергоресурсы. В итоге у организации возникла задолженность в размере 950 тысяч рублей перед ресурсоснабжающей организацией. Арбитражный суд постановил взыскать с должника денежную сумму. Однако руководитель УК проигнорировал требования, в связи с этим он был неоднократно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

-Возможность погашать задолженность перед поставщиками у директора организации имелась, поскольку в обход арестованных расчетных счетов предприятия он получал и перечислял денежные средства третьим лицам по гражданско-правовым договорам, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дознавателем службы судебных приставов было возбуждено уголовное дело. Суд признал директора компании виновным и приговорил к наказанию в виде штрафа в доход государства.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кировской области долги населения за услуги ЖКХ составили 5,1 млрд рублей. Подробнее здесь.

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