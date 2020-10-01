В Зуевке 60-летний мужчина убил сына своей сожительницы

В скором времени житель Зуевки предстанет перед судом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Зуевке предстанет перед судом 60-летний местный житель. По сообщению областного Следственного комитета, его обвиняют в убийстве сына своей сожительницы.

Трагедия произошла в одной из квартир поселка Чепецкий Зуевского района. Известно, что 15 июня оба мужчины выпивали вместе, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро перешел в драку, переместившуюся на веранду квартиры. Там обвиняемый в запале схватил лом и несколько раз ударил им по голове своего собутыльника. 41-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

Убийцу задержали, свою вину он признал. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.