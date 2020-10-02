Пожилая кировчанка не дала себя обмануть телефонным мошенникам

Пенсионерку насторожил разговор с незнакомцем, она его прекратила и обратилась в полицию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове в полицию обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые пытались похитить ее денежные средства. Звонивший «сотрудник службы безопасности банка» обратился к ней по имени и отчеству и сообщил о чьих-то попытках списать денежные средства с ее банковской карты.

Затем кировчанке поступил звонок с номера, который принадлежал подразделению одного из правоохранительных органов. Ее пугали рассказами о совершенных в отношении нее мошеннических действиях. Пенсионерку насторожил разговор с незнакомцем, она его прекратила и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников.

Пресс-служба УМВД России по Кировской области напоминает, что современные информационные технологии позволяют злоумышленникам создавать так называемые «подменные» номера. Во время входящего звонка жертва видит на экране своего устройства номер телефона, который должен принадлежать службе поддержки клиентов банка или правоохранительным органам. На самом деле звонят с другого номера. Так мошенникам проще войти в доверие и убедить потенциальную жертву выполнять их требования, - попросту говоря, своими руками отдавать им деньги.