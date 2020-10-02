Кировчанам предлагают пройти опрос по благоустройству Гагаринского парка

В ближайшие годы должны обустроить Гагаринский и Соловьевский парки. Фото:admkirov.ru

С 3 октября в Кирове начинаются встречи с жителями по благоустройству Гагаринского парка. Как напомнили в городской администрации, работы в двух крупных парках областного центра - имени Гагарина и имени Кирова - запланированы на 2021-2023 годы.

Сейчас в городе проходит онлайн-анкетирование по развитию парка имени Гагарина - кировчанам предлагают ответить на вопросы шести блоков, чтобы разработчики проекта могли учесть интересы разных социальных групп. В нем уже приняли участие более 800 человек. Онлайн-опрос продлится до начала общественных обсуждений, то есть до 3 октября.

3 октября состоится первая встреча с жителями. Она пройдет с 10.00 в актовом зале Вятского государственного университета (ул. Преображенская, 41). Всех, кто придет на встречу, просят выполнять рекомендации Роспотребенадзора в связи с эпидемиологической ситуацией: иметь защитные маски, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Предварительно регистрироваться не нужно, можно просто взять и прийти.