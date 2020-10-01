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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: за сутки выздоровел 101 пациент инфекционных стационаров

Общее количество победивших болезнь жителей региона составляет сейчас 7208 человек
Ангелина Табрисова
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За минувшие сутки врачи вновь выявили более 70 случаев заболевания.

За минувшие сутки врачи вновь выявили более 70 случаев заболевания.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Количество выздоровевших превышает: сразу 101 пациент выписался накануне из инфекционного стационара. Такие данные приводит региональный Минздрав.

Кроме того, по данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в нашем регионе от коронавируса скончался еще один человек.

Таким образом, по состоянию на 1 октября 2020 года в Кировской области зафиксировали:

- 8712 случаев заражения коронавирусом;

- 7208 пациентов вылечились;

- 132 человека умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1780 пациентов с COVID-19. У 1468 человек из их числа врачи диагностируют пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 37 заболевших, их состояние оценивается как тяжелое. К аппарату ИВЛ подключены 12 пациентов.