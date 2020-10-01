В Кировской области в пожарах погибли два человека

В ночь с 30 сентября на 1 октября в городе Котельниче произошел пожар. Фото: vk.com/vkotle

В поселке Свеча и в городе Котельниче в пожарах погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

В ночь с 30 сентября на 1 октября в городе Котельниче произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Нахимова. Очевидцы рассказали, что огонь полностью уничтожил деревянную постройку. Согласно официальным данным, в пожаре погиб 57-летний мужчина.

Еще один несчастный случай произошел в поселке Свеча. Огонь вспыхнул в кирпичном одноэтажном доме на улице Тотмяниной. В результате происшествия погиб 52-летний мужчина. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при топке печи.

- В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки, в рамках которых устанавливаются причины пожаров и гибели граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.