На трассе в Вятскополянском районе водитель иномарки сбил двух пешеходов

Под колесами иномарки погибли два человека. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 30 сентября, на трассе Вятские Поляны - Кукмор произошла смертельная авария. Под колесами иномарки погибли два человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

- В результате происшествия 70-летняя женщина-пешеход погибла на месте ДТП, 47-летний мужчина-пешеход скончался в медучреждении, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в момент аварии водитель иномарки был трезв. Сообщается, что в ДТП мужчина не пострадал.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли и четыре получили травмы.

ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.