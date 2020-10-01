Кировские самбисты завоевали 9 золотых медалей на межрегиональных соревнованиях

Кировскую область представили на соревнованиях 8 юношей. Фото: vk.com/youthsport43

Завершились соревнования по самбо памяти Героя России Сергея Преминина среди юношей. На состязаниях в Великом Устюге приняли участие спортсмены в трех возрастных группах от 9 до 15 лет. Кировскую область представили 8 юношей. Как сообщает региональное министерство спорта и молодежной политики, ребята являются воспитанниками «ВятШОР» и «СШ Юность».

По словам одного из тренеров Армена Варданяна, кировчане каждый год ездят на этот турнир и занимают призовые места. Золотые медали говорят о качественной и профессиональной тренерской работе и об усердии спортсменов. На этот раз кировские самбисты завоевали на состязаниях 9 золотых медалей.

С 11 по 12 сентября в Пермском крае также прошел Всероссийский турнир по самбо памяти ЗМС В.И. Шмая. В Краснокамске кировчанин Дмитрий Поскребышев занял 1 место в весовой категории 79 кг. Благодаря победе, спортсмен обеспечил себе участие в первенстве России в 2021 году.

Желаем успехов спортсменам, которые представляют Кировскую область на соревнованиях по самбо.