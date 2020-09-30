На следующей неделе в Кировской области могут нагрянуть заморозки

На протяжении нынешней недели в Кировской области сохранится относительно теплая и сухая погода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале следующей недели в Кировской области может установиться похолодание. Такая информация появилась в группе «Любительская метеорология в Кирове». Однако есть вероятность, что дальше температура вновь начнет повышаться.

С 28 сентября по 2 октября в нашем регионе сохранится малооблачная погода без осадков и со слабым ветром. 3 октября через область пройдет холодный фронт антициклона. Как результат, 4 октября на большей части региона ожидается существенное похолодание.

В общем и целом в течение нынешней недели температура в Кировской области останется на одном уровне: ночью - от +2 до +8, днем - до +15, а на юге региона - до +20. Относительно субботы сохраняется неопределенность: есть вероятность, что погода останется на прежнем уровне - сухой и теплой. В воскресенье же ожидается снижение температуры до +13 градусов днем, а ночью и вовсе могут быть заморозки.

Также очень важным фактором является повышенное атмосферное давление. На выходных оно может стать еще сильнее - до 770 мм ртутного столба. Гипертоникам стоит позаботиться о себе и своем самочувствии.

На следующей неделе антициклон сместится на юг. В понедельник 5 октября все еще возможны возможны заморозки, однако в последующие дни температура вновь пойдет на подъем. И даже есть вероятность, что сухая погода сохранится почти всю первую декаду октября.