Хоккейный клуб «Родина» примет участие в предсезонном турнире

В прошлом году наша ледовая дружина завоевала на соревнованиях серебряные медали. Фото: vk.com/hcrodinakirov

Хоккеисты ХК «Родина» отправятся в Ульяновск на предсезонный турнир. Подопечные Андрея Рушкина сразятся за кубок «Волга-Спорт-Арены». Соревнования пройдут в Ульяновске с 13 по 18 октября.

В пресс-службе клуба рассказали, что о календаре турнира и его участниках сообщает дополнительно. Отметим, что в прошлом году наша ледовая дружина завоевала на соревнованиях серебряные медали.

Сейчас команда тренируется в Кирове на базе легкоатлетического манежа в «Вересниках», а также на льду дворца спорта «Союз». Андрей Рушкин рассказал, что в плане на этот период значится ледовая подготовка, работа в тренажерном зале и кроссовые занятия.

Ранее «Комсомолка» писала, что кировская «Родина» заключила контракт с новым полузащитником. Подробнее здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте