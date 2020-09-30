В Кировской области мужчина убил сожительницу на почве ревности

Мужчину признали виновным по статье «Убийство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнего мужчину из Вятских Полян признали виновным в смерти 51-летней сожительницы. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Трагедия случилась в Вятских Полянах 20 июня текущего года в одной из коммунальных квартир на улице Гагарина. Мужчина и женщина вместе выпивали и в какой-то момент поссорились. Осужденный несколько раз ударил ножом свою сожительницу. Соседи, которые видели конфликт, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась на месте.

Мужчину признали виновным по статье УК РФ «Убийство». Он проведет 9 лет в колонии строгого режима. Свою вину в совершении преступления житель Вятских Полян полностью признал.

Напомним, ранее мы писали о том, что молодой человек из Верхнекамского района убил свою сожительницу. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.