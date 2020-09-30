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Общество

В Кирове на торги выставлен ремонтно-строительный цех за 31 миллион рублей

Имущество принадлежит ООО «Гранд Леспром»
Виктор КарповВиктор Карпов
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Здание располагается на участке площадью 57 гектар по адресу улица Луганская, 53а.

Здание располагается на участке площадью 57 гектар по адресу улица Луганская, 53а.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте регионального ФССП появилось извещение о проведении публичных торгов арестованного имущества ООО «Гранд Леспром». На продажу выставлено здание ремонтно-строительного цеха по адресу улица Луганская, 53а. Согласно документации, помещение находится на участке площадью 57 гектар. Отметим, что по этому адресу располагается кировский биохимический завод.

Цена лота - 31 миллион 131 тысяча рублей. Дата начала подачи заявок на участие в торгах - 29.09.2020.

СПРАВКА «КП»

ООО «Гранд Леспром» создано в 2014 году. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Учредитель организации - Николай Пантелеев.

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