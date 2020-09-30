В Кирове до середины октября перекроют участок улицы Чехова

Работы продлятся на участке до 14 октября. Фото: pixabay.com

В Кирове частично перекроют улицу Чехова. Причиной стала прокладка теплосетей к строящемуся зданию. Об этом сообщила пресс-служба кировской горадминистрации.

Движение транспорта ограничат в районе дома №4 по вышеуказанной улице. Работы будут проводиться до 14 октября. Согласно постановлению мэрии, подрядчик должен оградить место их проведения. В ночное время периметр раскопок будет оборудован освещением. Контролировать эти вопросы обязан замглавы администрации по вопросам благоустройства и ЖКХ.