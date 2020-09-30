Кировские следователи полтора года разыскивают пропавшего без вести мужчину

Владимира разыскивают с июля 2019 года. Фото: СУ СК РФ по Кировской области

В Кирове в рамках расследования уголовного дела почти полтора года разыскивают местного жителя. Владимир Векшин пропал в июле 2019 года. С тех пор о его местоположении ничего не известно, на связь с родственниками он не выходил.

Приметы кировчанина сообщает областной Следственный комитет. Владимир Евгеньевич Векшин, родившийся 19 мая 1952 года, проживавший ранее в городе Кирове по адресу: улица Горького, дом 51, сейчас может находиться в районе автовокзала. На вид мужчине 70 лет, рост около 165 см, у него длинные седые волосы и серые глаза. Имеет бороду и усы. На момент пропажи был одет в бело-синюю вязаную шапку, зеленый камуфлированный бушлат, серые вельветовые брюки и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира, просьба сообщить об этом по телефонам 8(8332) 48-52-10, 8(8332) 48-51-45 или 8-912-334-73-12 либо по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 84 «А», каб. 102.