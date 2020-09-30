Выставка «Вятские берега Аркадия Колчанова» откроется в Кирове 7 октября

Кировчане смогут посетить выставку до 8 ноября 2020 года. Фото: pixabay.com

Выставка «Вятские берега Аркадия Колчанова», приуроченная к 95-летию со дня рождения художника, откроется 7 октября в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.

На выставке представят работы из семейной коллекции Колчановых и из собрания Вятского художественного музея, выполненные в разных живописных и графических техниках: написанные «по сырому», построенные на плавных переходах одного цвета в другой, яркие по колориту работы в темпере, тончайшие рисунки цветными карандашами, панорамное полотно «Трифонов монастырь» (1992), созданное в смешанной технике.

Напомним, что Аркадий Колчанов - советский художник-график, известный мастер ксилографии. Народный художник РСФСР. Основная тема произведений автора - родная вятская земля. Выставка продлится по 8 ноября 2020 года.