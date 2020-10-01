В Кирове наградили жителей, задержавших уличного грабителя

Преступника задержали и передали сотрудникам полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

30 сентября заместитель начальника полиции УМВД России по Кировской области Валерий Ширяев вручил почетные грамоты кировчанам, проявившим гражданское мужество и сознательность при пресечении противоправных деяний.

Так, 7 января около 21 часа Владимир Клепиков и его сын Артем стали свидетелями нападения неизвестного мужчины на проходившую женщину на улице Карла Маркса. Преступник отнял у жертвы сотовый телефон, деньги и попытался скрыться. Однако Клепиковы задержали его и передали сотрудникам полиции.

Преступник оказался ранее неоднократно судимым 36-летним жителем Кирова. Его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Помимо грамот, Общественный совет при УМВД России по Кировской области наградил горожан ценными подарками – продукцией Кировского оборонного завода «Маяк», а именно средствами самообороны «УДАР».