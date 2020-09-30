В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело из-за отравления рабочих на предприятии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления рабочих на чепецком предприятии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецке из-за отравления рабочих на производстве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональный Следком.

Напомним, с 23 по 27 сентября в чепецкую больницу обратились семеро рабочих одного местного предприятия с жалобами на плохое самочувствие. Врачи установили, что причиной стало отравление соединениями фтора.

Результатом проведения доследственной проверки стало возбуждение уголовного дела. Как сообщает ведомство, некто, отвечающий за технику безопасности на производстве, допустил проведение ремонта рабочими в условиях загазованности. В итоге сотрудники отравились соединениями фтора. Происшествие расценили как причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи осмотрели помещения производства и опросили персонал, в том числе и пострадавших, а также изъяли необходимую документацию. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.