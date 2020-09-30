В Кирове пьяному лихачу, насмерть сбившему человека, дали пять лет тюрьмы

Полученные в результате столкновения травмы оказались смертельными для пешехода. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове осудили пьяного лихача, насмерть сбившего человека на пешеходном переходе. Информацию об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Смертельная авария произошла 30 мая 2020 года около семи часов утра. Пьяный водитель за рулем «ВАЗ-21150» ехал по улице Ленина в сторону Нагорной. Приблизившись к пешеходному переходу в районе дома №170б, он проигнорировал и красный сигнал светофора, и даже пешехода, переходящего в тот момент дорогу. Не сбавляя скорости, лихач проехал дальше, сбив человека.

Пострадавшего срочно госпитализировали в травматологию с тяжелыми травмами. Однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался в больнице на следующий день.

24 июня 2020 года на лихача завели уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. Известно, что гонщик уже ранее имел судимость за вождение в нетрезвом виде. 25 сентября кировчанину вынесли приговор: пять лет и два месяца лишения свободы. Кроме того, еще три года он не сможет сесть за руль.