Администрация Советского района задолжала подрядчику более одного миллиона рублей

По условиям договора стоимость благоустройства составила 1,5 миллиона рублей. Фото: epp.genproc.gov.ru

Администрация Советского района не заплатила подрядчику за обустройство парка отдыха в селе Мокино. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что контракт был заключен в 2019 году с ООО «Миракс - Групп», а стоимость благоустройства составила 1,5 миллиона рублей.

- Работы исполнителем муниципального контракта были окончены летом 2020 года, однако заказчик оплату в сумме более 1 миллиона рублей в установленные контрактом сроки не произвел, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурор внес главе администрации Советского района представление, а также возбудил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Сообщается, что после вмешательства органов прокуратуры задолженность перед подрядчиком полностью погашена.

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