Коронавирус в Кирове: равное количество заболевших и выздоровевших за сутки

За минувшие сутки в области выявили 72 новых заболевших коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 72 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб. Выздоровевших равное количество - накануне из инфекционных стационаров выписались также 72 человека. По данным федерального оперштаба, в нашем регионе от коронавируса скончался еще один заболевший.

Таким образом, по состоянию на 30 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 8637 случаев заражения коронавирусом;

- 7107 заболевших выздоровели;

- 131 человек умер - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным наблюдением врачей лечится 1761 пациент с COVID-19. У 1494 из них врачи диагностируют пневмонию. 37 заболевших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов.