Работы по проектированию резиденции на Черном озере обойдутся бюджету в 4,3 миллиона рублей

На строительство новых зданий в резиденции на Черном озере потратят 100 миллионов рублей. Фото: zakupki.gov.ru

Компания из Сургута займется выполнением проектно-изыскательских работ (ПИР) по строительству новых объектов в правительственной резиденции на Черном озере.

Согласно аукционным документам, подрядчиком выбрано ООО «НЭП», которому предстоит за 90 дней разработать документацию. Заказчиком работ выступила «Служба хозяйственного обеспечения правительства Кировской области». Сумма контракта составила 4 миллиона 363 тысячи 738 рублей.

Напомним, что в текущем году правительство планирует разработать ПИР, а в 2021 году приступить к строительству резиденции. Согласно документам, работы должны быть завершены в 2023 году. В целом же правительственные дачи обойдутся областному бюджету в 100 миллионов рублей. Подробнее здесь.

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