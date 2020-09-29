Ученики кировской школы №59 временно будут учиться на дому

На некоторое время ученикам школы №59 придется вернуться к дистанционному формату обучения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учеников кировской школы №59 временно перевели на дистанционное обучение. Коронавирус ни при чем: причиной стала коммунальная авария в учреждении. По сообщению пресс-службы кировской горадминистрации, на сети холодного водоснабжения произошла утечка.

Чтобы школу не затопило, ее пришлось отключить от системы. Сейчас специалисты ищут место протечки трубы - предположительно, внутри здания либо снаружи рядом со стеной. Срок ремонта может занять от одних до пяти суток. Подвоз воды цистернами не решит проблему - по санэпинтребованиям, холодная вода должна быть в свободном доступе для каждого в любое время.

В связи с этим учащихся школы перевели на дистанционное обучение с 30 сентября. В дальнейшем ребят и их родителей будут каждый день оповещать о формате обучения в зависимости от длительности ремонта.