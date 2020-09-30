В Кирове пройдет межрегиональный фестиваль «Малиновый звон на Вятке»

Звонари продемонстрируют свое мастерство на колокольне Спасского собора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звонари продемонстрируют свое мастерство 4 октября на колокольне Спасского собора на улице Казанской, 50. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, мероприятие начнется в 12 часов.

Гостями фестиваля в этом году станут звонарь храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, руководитель Санкт-Петербургской школы звонарей Владимир Кайчук и звонарь церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, руководитель Нижегородской школы звонарей Алексей Кофанов.

Оценивать участников фестиваля будут не только горожане, но и знатоки колокольного искусства - старший звонарь Вятской епархии, звонарь Свято-Успенского собора Александр Максимов и руководитель миссионерского отдела иерей Георгий Павлов.