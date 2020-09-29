Омутнинский район оказался в лидерах рейтинга самых плохих дорог в области

Доля протяженности плохих дорог местного значения в регионе снизилась на 0,6%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Кировской области опубликовало сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2019 года. Согласно представленным данным, доля протяженности плохих дорог местного значения в регионе снизилась на 0,6% и составила 79,9%. Отметим, что данный показатель в течение нескольких лет продолжает неуклонно снижаться. К примеру, в 2016 году он достигал 82,2%.

Самые плохие дороги местного значения находятся в:

- Омутнинском районе - 97,8% (не соответствуют нормативам);

- Мурашинском районе - 97,1%;

- Богородском городском округе - 96,7%;

- Даровском районе - 92%;

- Зуевском районе - 90,6%;

- Афанасьевском районе - 90,2%.

Лидеры по качеству дорог:

- ЗАТО Первомайский;

- Вятские Поляны;

- Кирово-Чепецк;

- Киров;

- Юрьянский район.

В целом 2019 году в регионе отремонтировали в 46 километров дорог местного значения. Помимо этого, в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги» более 56 километров дорожного полотна обновили в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.

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