Омутнинский район оказался в лидерах рейтинга самых плохих дорог в области

Доля протяженности плохих дорог местного значения в регионе снизилась на 0,6%.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Правительство Кировской области опубликовало сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2019 года. Согласно представленным данным, доля протяженности плохих дорог местного значения в регионе снизилась на 0,6% и составила 79,9%. Отметим, что данный показатель в течение нескольких лет продолжает неуклонно снижаться. К примеру, в 2016 году он достигал 82,2%.
Самые плохие дороги местного значения находятся в:
- Омутнинском районе - 97,8% (не соответствуют нормативам);
- Мурашинском районе - 97,1%;
- Богородском городском округе - 96,7%;
- Даровском районе - 92%;
- Зуевском районе - 90,6%;
- Афанасьевском районе - 90,2%.
Лидеры по качеству дорог:
- ЗАТО Первомайский;
- Вятские Поляны;
- Кирово-Чепецк;
- Киров;
- Юрьянский район.
В целом 2019 году в регионе отремонтировали в 46 километров дорог местного значения. Помимо этого, в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги» более 56 километров дорожного полотна обновили в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.
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