Полицейские задержали в Чебоксарах дистанционного мошенника, который обманул кировчанина

Получмв деньги, продавец перестал выходить на связь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В июне в Вятских Полянах в полицию обратился 59-летний мужчина. Он просил найти и привлечь к ответственности неизвестного, который обманом завладел его деньгами в сумме 5640 рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Потерпевший рассказал, что на сайте бесплатных объявлений он нашел информацию о продаже запасных частей к смартфону. Связался с продавцом и через систему электронных платежей перевел требуемую сумму. Однако товар в его адрес не выслали, деньги не вернули, а продавец перестал выходить на связь.

Полицейские установили причастного к этому мошенничеству. Им оказался житель города Чебоксары. Во время служебной командировки в этот город стражи правопорядка его задержали. Расследование продолжается.