Кировчанин обманом заполучил соцвыплату на своего ребенка

Мужчина незаконно получил выплату на сына в размере 20 тысяч рублей.
Фото: Анастасия Осипова
В прокуратуру Кировской области обратилась мама 7-летнего мальчика. Она рассказала, что ее бывший супруг обманом получил соцвыплату на ребенка, которая предоставляется в соответствии с указом президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержке семей, имеющих детей». Женщина добавила, что мужчина не живет с семьей с 2014 года.
В ходе проверки выяснилось, что в мае текущего года отец ребенка обратился в пенсионный фонд, а после незаконно получил выплату на сына в размере 20 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.
- Заявитель скрыл от работников фонда сведения о том, что не является членом семьи ребенка, по решению суда место жительства мальчика определено с матерью, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При таких обстоятельствах гражданин не имел права получать меру социальной поддержки.
В итоге прокурор направил иск в суд, и тот постановил взыскать с ответчика незаконно полученные деньги.
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