Кировчанин обманом заполучил соцвыплату на своего ребенка

Мужчина незаконно получил выплату на сына в размере 20 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

В прокуратуру Кировской области обратилась мама 7-летнего мальчика. Она рассказала, что ее бывший супруг обманом получил соцвыплату на ребенка, которая предоставляется в соответствии с указом президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержке семей, имеющих детей». Женщина добавила, что мужчина не живет с семьей с 2014 года.

В ходе проверки выяснилось, что в мае текущего года отец ребенка обратился в пенсионный фонд, а после незаконно получил выплату на сына в размере 20 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

- Заявитель скрыл от работников фонда сведения о том, что не является членом семьи ребенка, по решению суда место жительства мальчика определено с матерью, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При таких обстоятельствах гражданин не имел права получать меру социальной поддержки.

В итоге прокурор направил иск в суд, и тот постановил взыскать с ответчика незаконно полученные деньги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте