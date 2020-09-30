В Кирове полиция и волонтеры провели рейд «Дворовый патруль»

Участники акции расклеили листовки с телефоном доверия полиции, по которому можно обратиться анонимно. Фото: admkirov.ru

Сотрудники городского добровольческого центра подростково-молодежного объединения «Перекресток», представитель управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области и волонтеры провели акцию «Дворовый патруль». Она стала дополнением к проекту «Уличные закраски», который действует в Кирове с 2013 года под эгидой управления по делам молодежи, физкультуре и спорту. Волонтеры обошли несколько десятков домов, расклеили листовки, пообщались с жителями.

Суть «Уличных закрасок» в том, чтобы закрашивать рекламу наркотических и психотропных средств – надписи такого рода постоянно появляются на стенах домов, гаражей, на асфальте, в парках и других местах отдыха. В первую очередь они нацелены на молодежь, поскольку являются ссылками на интернет-ресурсы, через которые распространяются наркотики. В каждом рейде обнаруживают от 100 до 300 таких рекламных ссылок.

В рамках «Дворового патруля» ребята расклеивают информационные листовки с указанием телефона доверия полиции, куда можно обратиться анонимно, если есть подозрение, что кто-то из жильцов употребляет наркотики. Волонтеры также объясняют горожанам, какую опасность таят в себе непонятные надписи на стенах домов. Чтобы их закрасили, нужно обращаться в управляющую компанию.