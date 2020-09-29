В Кирове 74-летняя женщина выпала из машины на дорогу

Пассажирка выпала из УАЗа при резком торможении. Фото: vk.com/gibdd43

В Нововятском районе женщина выпала из машины на дорогу. К счастью, обошлось без серьезных травм. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Инцидент произошел 28 сентября в 08.19 у дома №4 по улице Советской. По предварительным данным, из-за резкого торможения УАЗа передняя дверь машины открылась, и 74-летняя пассажирка выпала из салона автомобиля. Видимо, женщина была не пристегнута. К счастью, она отделалась легкими ушибами, и вызывать «скорую» не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь аварий, в которых два человека погибли и семеро пострадали.