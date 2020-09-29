В Кирове во дворе дома легковушка задавила пешехода: человек погиб

Легковушка сбила пешехода, двигаясь задним ходом во дворе дома. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове во дворе дома насмерть сбили человека. Об этом сообщила областная ГИБДД.

ДТП со смертельным исходом произошло 28 сентября в 17.50. 38-летний водитель за рулем «Ниссан Кашкай» двигался задним ходом во дворе дома №26А по улице Щорса. Возможно, он просто не заметил мужчину. В итоге легковушка попросту задавила пешехода. Пострадавшему срочно вызвали «скорую», однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Всего в Кировской области за минувшие сутки произошло семь ДТП, в которые два человека погибли и семеро получили травмы.