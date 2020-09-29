В Кировской области лось выскочил на дорогу прямо перед машиной

Авария произошла в 21.25. Фото: vk.com/gibdd43

Автомобиль УАЗ на трассе в Кировской области сбил лося. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла вечером на 450 километре Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Свечинском районе.

В результате происшествия водитель и два его пассажира получили травмы. К счастью, помощь врачей им не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых два человека погибли и семь получили травмы.

Кировские автоинспекторы рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах. При движении по загородным трассам водителям следует соблюдать скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки, в том числе информирующие о возможном появлении диких животных.