16-летний кировчанин украл у своей бабушки сто тысяч рублей

С помощью мобильного телефона бабушки подросток перевел с ее счета на свой сто тысяч рублей. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Шабалинском районе 16-летний подросток украл около ста тысяч рублей у собственной бабушки. Информацию сообщил Следственный комитет по Кировской области.

В конце августа подросток обнаружил в пакете с продуктами мобильный телефон, принадлежавший его бабушке. Порывшись в смартфоне, он нашел приложение для доступа к банковскому счету своей родственницы, чем и воспользовался. В течение месяца он неоднократно переводил деньги с ее счета на свой, и в общей сложности украл у женщины не менее ста тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

На подростка завели уголовное дело за «кражу с банковского счета». Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере 80 тысяч рублей.