В Слободском закрыли очередное подпольное казино

В сентябре подпольное казино «накрыли» сотрудники МВД. Фото: kirov.sledcom.ru

Жителя Кирова подозревают в организации подпольного казино в Слободском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, в январе текущего года 40-летний мужчина организовал в Слободском игорный бизнес. Подпольное казино находилась в помещении на улице Вятская. На протяжении девяти месяцев терминалы «трудились» на благо подозреваемых. В сентябре подпольное казино «накрыли» сотрудники МВД. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

- По данному факту следователями Слободского МСО СУ СК России по Кировской области было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Расследование продолжается.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Слободском районе работал подпольный покерный клуб.

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