Право льготного проезда в транспорте кировчанам придется подтверждать в МФЦ

1 октября заканчивается срок автоматического продления права на льготный проезд Фото: Артем КИЛЬКИН

1 октября заканчивается срок автоматического продления права на льготный проезд, в связи с чем имеющим такое право необходимо вновь обратиться в центры «Мои Документы» или органы социальной защиты населения для подтверждения льготы. Соответствующее решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.

Получить информацию о том, какие категории граждан имеют право на льготный проезд, можно, обратившись в единый call-центр по вопросам предоставления мер социальной поддержки жителям Кировской области по номеру: (8332) 32-13-51. Звонки принимаются с 8.00 до 17.00. Уже сейчас за льготой могут обращаться граждане, срок действия права льготного проезда которых заканчивается в октябре или ноябре.

Получить подробную информацию о порядке подтверждения права льготного проезда, перечне предоставляемых документов, а также предварительно записаться на прием в МФЦ можно по телефонам: 8-800-707-43-43 и 27-27-50 или на сайте https://моидокументы43.рф/.

Консультацию также можно получить по номеру 8-922-906-27-50, написав текстовое сообщение в WhatsApp, Viber, TamTam и Telegram.