Кировские депутаты поддержали сохранение ЕНВД

Обращение депутатов будет направлено в Правительство РФ и в Государственную Думу. Фото: zsko.ru

Депутаты ОЗС одобрили инициативу Павла Дорофеева, который предложил обратиться на федеральный уровень с целью поспособствовать сохранению единого налога на вмененный доход до 2025 года.

- Данную инициативу мы выносим, потому что к нам обращаются предприниматели, - сообщил Павел Олегович. - Сейчас, мы предлагаем эту меру как антикризисную. Сохранение данного налогового режима позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу и создать налоговые стимулы для его развития, но и сохранить стабильный источник доходов бюджетов муниципальных образований.

Обращение будет направлено в Правительство РФ и в Государственную Думу. Напомним, что с 1 января 2021 года ЕНВД отменяется на территории всей страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте