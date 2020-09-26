В Кирове задержали мужчину, пытавшегося украсть из магазина алкоголь

Кировчанин попытался вынести из магазина алкоголь, не заплатив за него. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове задержали любителя бесплатного алкоголя. Информацию об этом сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.

На днях около девяти часов вечера из продуктового магазина на улице Попова поступил сигнал «тревога». Сотрудники Росгвардии выехали на место, где и обнаружили 37-летнего мужчину, виновника торжества. Выяснилось, что он пытался вынести алкоголь из торговой точки, не оплатив его. Однако самое интересное ждало впереди.

Проверив документы и установив личность кировчанина, росгвардейцы узнали, что воришка, оказывается, находится в розыске. Мужчина оказался подозреваемым в совершении некоего преступления. Кировчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.