В Лянгасово появился новый парк для семейного отдыха кировчан

Новое место для семейного отдыха появилось в микрорайоне Лянгасово. Фото: admkirov.ru

Новое место для отдыха кировчан появилось в Лянгасово. Построили его в рамках проекта «Народный бюджет». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На реализацию проекта выделили два миллиона рублей, которые жители Лянгасово должны были распределить на те цели, которые им хотелось воплотить в микрорайоне. В итоге победителем стал парк семейного отдыха, который расположился рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Открытие состоялось 25 сентября. В парке есть современное игровое оборудование, тренажеры, зимняя горка, комплексы для занятий воркаутом и велопарковка. Территорию благоустроили перед открытием объекта.

Кроме того, по итогам отбора территорий в 2021 году проект «Народный бюджет» реализуют также в Коминтерне.