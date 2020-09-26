Коронавирус в Кирове: 69 случаев заражения за сутки

За минувшие сутки врачи выявили более полусотни заразившихся кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 69 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб. Выздоровели и выписались из инфекционных стационаров 72 пациента. Таким образом, число кировчан, победивших болезнь, приближается к семи тысячам. Кроме того, по данным сайта стопкоронавирус.рф, накануне от инфекции скончался еще один житель региона.

По состоянию на 26 сентября 2020 года, в нашем регионе зарегистрировали:

- 8346 случаев заражения коронавирусом;

- 6944 заболевших выздоровели;

- 127 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба.

Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным наблюдением врачей находятся 1588 заразившихся COVID-19. У 1366 из них медики диагностировали еще и пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 35 пациентов, их состояние оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.