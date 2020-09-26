Кировчан без масок не будут обслуживать в магазинах

Продавцы могут не обслужить кировчан без маски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировским магазинам рекомендовали не обслуживать покупателей без масок. В телеграм-чате местных предпринимателей появилось письмо от регионального министра экономразвития и поддержки предпринимательства. Речь в нем идет о соблюдении правил профилактики коронавируса, в частности, масочного режима. И о том, что его не соблюдают многие кировчане, находясь в торговых точках.

«В соответствии с методическими рекомендациями в случае несогласия посетителя исполнять такие требования, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения», - сказано в письме.

Иными словами, посетителю без маски вполне могут отказать в продаже какого-либо товара, и даже вызвать полицию, если тот станет нарываться на конфликт.

Напомним, в Кировской области до 1 октября 2020 года действует режим повышенной готовности. Согласно постановлению правительства, жители региона обязаны соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и транспорте, а также носить средства индивидуальной защиты.

Письмо с рекомендацией появилось в чате кировских предпринимателей. Фото: t.me/regionmsp