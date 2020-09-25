Кировчанина подозревают в истязании сына своей супруги

Против кировчанина возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

41-летний житель Кирова на протяжении четырех месяцев истязал 10-летнего пасынка, причиняя ему физическую боль. Такую версию сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Вероятно, подозреваемый избивал ребенка с мая по август 2020 года. Против кировчанина возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Сейчас проводится следствие. Принимались ли меры в отношении этой семьи органами системы профилактики, выяснит областная прокуратура.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Зуевки регулярно избивал своего трехлетнего пасынка. По версии следствия, он истязал мальчика с июня по август 2020 года. Расследование этого дела продолжается.