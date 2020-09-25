В Кирове банкротят очередную компанию, которая занимается недвижимостью

Арбитражный суд Кировской области рассмотрит иск о банкротстве. Фото: kirov.arbitr.ru

В Арбитражный суд Кировской области обратился Максим Юрьевич Ерошин с иском о банкротстве ООО «ПРОМСОЮЗ». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания занимается покупкой и продажей недвижимости. Она основана в 2016 году, а ее учредитель - Ираида Фетюкова.

Согласно сервису «МойАрбитр», сумма исковых требований к ООО «ПРОМСОЮЗ» составляет 50 миллионов рублей. Кроме того, компания 14 раз выступала в качестве ответчика в суде.

Ранее «Комсомолка» писала, что очередного кировского застройщика могут признать банкротом.

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