Коронавирус в Кирове: количество заболевших увеличилось на 72

В реанимацию госпитализированы 36 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки, по данным регионального оперштаба, в Кировской области выявили еще 72 случая заражения коронавирусом. Кроме того, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе от новой болезни скончался еще один человек. Однако есть и хорошая новость: от COVID-19 вылечились еще 58 пациентов. Накануне их выписали из инфекционных стационаров.

Таким образом, по состоянию на 25 сентября 2020 года, в Кировской области зарегистрировали:

- 8277 случаев заражения коронавирусом;

- 6872 заболевших выздоровели;

- 126 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 1587 заболевших коронавирусом. У 1359 из них врачи диагностируют еще и пневмонию. В отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии госпитализированы 36 пациентов. 13 заболевших находятся на искусственной вентиляции легких.