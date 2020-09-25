В Немском районе найдено тело 13-летнего подростка

Сейчас Следком проводит проверку по факту гибели школьника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области нашли тело 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Труп подростка обнаружили на днях в одном из населенных пунктов Немского района. Как сообщило ведомство, сейчас по факту смерти несовершеннолетнего проводится проверка. От других комментариев в пресс-службе регионального Следкома отказались, сославшись на возраст погибшего подростка. Теперь сотрудники ведомства выясняют причины его смерти.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего мальчика.