Подрядчик не завершил работы до 1 сентября 2020 года. Фото: epp.genproc.gov.ru

Сотрудники прокуратуры проверили реализацию национальных и федеральных проектов в Кировской области. Выяснилось, что в Пижанском районе подрядчик сорвал сроки капитального ремонта дома культуры.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что в апреле текущего года между МКУК «Пижанская централизованная клубная система» и ООО «Гранит» был заключен договор по ремонту дома культуры в селе Обухово на сумму более 5,7 миллионов рублей. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы до 1 сентября 2020 года. Однако в действительности ремонт объекта не закончен.

На данный момент прокуратурой руководителю коммерческой организации внесено представление.

- В отношении подрядчика и юридического лица возбуждены производства по делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков), - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что сейчас подрядчик активизировал работы на объекте.

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