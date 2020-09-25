Во всех школах и детсадах Кирова отопление появится 25 сентября

В течение дня тепло дадут во всех муниципальных учреждениях города. Фото: admkirov.ru

Отопление должно появиться во всех муниципальных учреждениях Кирова в течение 25 сентября. Такую информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас КТК устраняет последние дефекты на теплосетях. Так, на их участке, ведущем к детсаду №188 на улице Заводской 10а, требовалось поменять задвижки. Проблема, по данным пресс-службы кировской мэрии, состояла в том, что теплосети находились на территории промышленного предприятия, и рабочих туда пустили только после обращений в прокуратуру и горадминистрацию. Сейчас, по словам директора КТК, работы завершены, и теплотрассу уже заполняют водой. Тепло в детсад поступит в течение дня.

Также отопление появится в садике №205 и школе №27 на улице Космонавта В. Волкова. Таким образом, все муниципальные учреждения города будут согреты.

Напомним, что все работы КТК должна была завершить еще 15 сентября. В обозначенные сроки компания не уложилась, и тогда им пригрозили прокуратурой, если 20 сентября в школах и детсадах города не появится отопление. Будет ли ведомство разбираться с компанией, сейчас неизвестно.