В Кировской области за шесть месяцев снизились показатели общей смертности

В Кировской области выздоровел и выписался из инфекционных стационаров 41 пациент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 24 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты поинтересовались у правительства о ситуации с коронавирусом в регионе.

По словам Федора Сураева, официальная статистка по COVID-19 не отражает действительность с распространением болезни.

- Все мы видим официальную статистику. Каждый день цифра около 65 новых зараженных с симптомами. Как экономист хочу сказать, что математически в таким процессе это невозможно, - подчеркнул депутат. - По косвенным данным можно предположить, что ситуация по COVID-19 у нас в Кировской области намного серьезнее, чем показывает нам официальная статистика. Может быть, правительство сообщит нам реальные цифры?

На вопрос Федора Васильевича ответил заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов. Он пояснил, что статистика указывает пациентов с симптомами болезни, у которых развивается пневмония. Кроме того, Дмитрий Александрович рассказал, что пока еще преждевременно говорить о второй волне коронавируса в регионе.

- Могу пояснить: на старте пандемии вирус приносил нам намного больше осложнений, чем сейчас. Теперь при большем количестве инфицированных количество тех, кого мы выносим на сайт меньше - значение коррелирует от 50 до 70, - заявил Дмитрий Курдюмов. - Более того, хочу вам доложить, что показатель общей смертности за шесть месяцев у нас снизился по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области еще 60 человек запарились коронавирусом. Выздоровел и выписался из инфекционных стационаров 41 пациент. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель региона.

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