Правительство Кировской области покинул один из зампредов

Александр Царегородцев пришел работать в правительство в 2019 году. Фото: kirovreg.ru

В правительстве Кировской области вновь произошли изменения. На этот раз свою должность покинул Александр Царегородцев. С 2019 года он занимал пост заместителя председателя правительства. Александр Геннадьевич курировал работу министерства энергетики и министерства информационных технологий и связи, а также региональные РСТ, ГЖИ.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что Александр Царегородцев ушел в отставку по собственному желанию.

- Такое решение я принял в связи с состоянием здоровья. К сожалению, нагрузка и ответственность, которые лежат на заместителе председателя правительства, не позволяют выполнить всех рекомендаций врачей, - пояснил Александр Геннадьевич.

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