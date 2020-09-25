В субботу кировских водителей проверят на состояние алкогольного опьянения

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Фото: Артем КИЛЬКИН

В выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут на улицах города «сплошные проверки». Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут в Ленинском и Первомайском районах Кирова. Известно, что они состоятся 26 сентября. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области были задержаны 46 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторам удалось пресечь более 2000 правонарушений.

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