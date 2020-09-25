В Кировской области водитель КАМАЗа пытался дать взятку сотруднику ДПС

Сотрудник ДПС от взятки отказался и сообщил о подкупе в дежурную часть. Фото: pixabay.com

Вечером 1 мая на трассе в Верхнекамском районе житель Республики Дагестан предложил взятку инспектору ДПС. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Мужчина управлял автомобилем марки «КАМАЗ» с прицепом. Он ехал без включенных фар, и его остановил сотрудник ДПС. Выяснилось, что водитель перевозил обрезную доску. Инспектор пригласил его в служебный автомобиль и потребовал документы на пиломатериал. Обвиняемый, у которого их не было, дважды предложил сотруднику ДПС взятку. Инспектор отказался от денег и сообщил о подкупе в дежурную часть и следственные органы.

Суд признал водителя КАМАЗа виновным по статье УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество». Теперь мужчине грозит штраф. Свою вину в совершенном преступлении он признал.