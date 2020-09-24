Житель Кировской области три месяца избивал трехлетнего пасынка

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Зуевки подозревают в истязании трехлетнего сына своей супруги. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии ведомства, 31-летний мужчина избивал ребенка на протяжении трех месяцев - с июня по август 2020 года. Своими действиями он причинял пасынку физическую и психическую боль.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Областная прокуратура также выяснит, не могли ли органы системы профилактики пропустить семью, в которой творилось насилие.