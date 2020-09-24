Депутаты ОЗС проголосовали против возвращения парламентских «пятиминуток»

На пленарном заседании депутаты рассмотрели 28 вопросов. Фото: zsko.ru

В четверг, 24 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в регламент.

Заместитель председателя ОЗС Владимир Костин предложил вернуть парламентские «пятиминутки», которые были отменены в 2016 году. Данная инициатива предполагает выступления представителей фракций в начале пленарных заседаний, как это сделано в Государственной думе РФ. Само же выступление не может превышать 5 минут.

В итоге депутаты не поддержали законопроект своего коллеги. Напомним, что ранее профильный комитет также рекомендовал не принимать данную инициативу.

По словам Владимира Костина, депутатов постепенно лишают прав. Все это делается для того, чтобы свести к минимуму обсуждение вопросов.

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